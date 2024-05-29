90% замороженных активов РФ направят на оружие для Украины, - Боррель

На закупку и поставку Украине необходимой военной техники направят 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"90% поступлений от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира. Далее их направят на прямые поставки Украине необходимого оружия и военного оборудования", - заявил он.

По словам Борреля, существует семь правовых актов, которые должны быть приняты для привлечения 6,6 млрд евро в фонд. В то же время сделать это не удается из-за того, что европейские страны не могут достичь консенсуса.

"Нам нужно единогласие, которого нет уже в течение месяцев. Я вчера говорил об этом на Совете министров по иностранным делам, и мы сделали это сегодня снова. Есть 6,6 млрд евро, которые ждут применения, а все инструменты, необходимые для этого, все еще ждут принятия", - рассказал глава евродипломатии.

По мнению Борреля, ситуация является "скорее теоретической дискуссией", поскольку украинский фонд помощи объемом 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован среди лидеров ЕС на высшем уровне Европейского совета, а задержки имеют реальные последствия.

"Эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой и ловушками на поле боя в Украине", - пояснил он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что необходимо как можно быстрее начать использовать доходы от замороженных активов РФ для военных нужд Украины.

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