Ночью россияне ударили по Селидово, погиб мужчина, под завалами дома ищут ребенка
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28 мая около 21.30 россияне нанесли удары по Селидово Донецкой области. Погиб мужчина
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.
Оккупанты ударили по городу двумя авиабомбами "УМПБ Д-30С".
Ранена женщина 1953 г.р., она доставлена в больницу. Погиб гражданский житель, мужчина, 1970 г.р. (найдены фрагменты тела), поиск ребенка 2010 г.р. продолжается", - говорится в сообщении.
В результате удара разрушен 1 жилой дом, магазин и еще 10 частных домов получили повреждения.