Ночью россияне ударили по Селидово, погиб мужчина, под завалами дома ищут ребенка

28 мая около 21.30 россияне нанесли удары по Селидово Донецкой области. Погиб мужчина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

Оккупанты ударили по городу двумя авиабомбами "УМПБ Д-30С".

Ранена женщина 1953 г.р., она доставлена в больницу. Погиб гражданский житель, мужчина, 1970 г.р. (найдены фрагменты тела), поиск ребенка 2010 г.р. продолжается", - говорится в сообщении.

В результате удара разрушен 1 жилой дом, магазин и еще 10 частных домов получили повреждения.

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