Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе: Лукашенко подписал закон
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский"Интерфакс".
"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в документе за подписью Лукашенко.
Как отмечается, в августе 2022 года Чехия сообщила о приостановлении обязательств по договору в отношении Беларуси. В марте 2023 года аналогичное решение приняли в Польше.
В Беларуси в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".
Цель Договора
Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:
- танки;
- боевые бронированные машины;
- артиллерия;
- ударные вертолеты;
- боевые самолеты.
Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведение инспекций.
С целью проверки соблюдения положений Договора государства-участники были обязаны сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.
Ратификация Договора
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.
ДОВСЕ был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.