Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия в РФ из-за звонка Байдена в 2022 году, - WP

В начале полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китая Си Цзиньпин отказался поставлять прямую военную помощь Москве после разговора с президентом США Джо Байденом.

Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эту информацию подтвердили официальные лица США.

Как отмечается, менее чем через три недели от начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай начал публично призывать к миру, однако Россия требовала от Пекина оружия.

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Разговор Си и Байдена

Издание пишет, что Си был готов к прямым поставкам, но после разговора с Байденом воздержался от этого.

"Они (китайцы - ред.) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", - отметил Игнейшс.

Он добавил, что это вызвало "гневный ответ Си", который спросил, не угрожает ли ему Байден.

После этого, по словам американских официальных лиц, лидер Китая поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из самых доверенных переговорщиков Си с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

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Помощь Китая России

Как пишет WP, Китай поставляет России около 50 "высокоприоритетных" товаров двойного назначения, которые используются для производства снарядов, ракет и другого оружия. Китай также является поставщиком спутниковых технологий.

Соединенные Штаты "обеспокоены этим и рассматривают две новые жесткие контрмеры": введение санкций против Китая и снятие ограничений на использование Украиной американского оружия малой дальности для ударов по территории России.

"Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины... Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о еще большей обеспокоенности администрации уязвимостью Украины на поле боя", - говорится в материале.

Обозреватель Игнейшс добавляет, что Украина приближается "к еще одному переломному моменту", пока Байден думает над тем, "стоит ли укреплять свой союз с Киевом", что повлечет новые риски перед будущими мирными переговорами.

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Ранее сообщалось, что Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике. Они поддерживают "мирную конференцию" относительно Украины только с участием РФ