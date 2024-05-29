Не должно быть никаких ограничений относительно применения Украиной западного оружия для ударов по РФ, - замминистра обороны Польши Томчик

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава поддерживает право Киева применять западное оружие для ударов по объектам на территории России. Для этого не должно быть никаких ограничений.

Об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

"Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая - Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", - отметил Томчик.

По его словам, подобную позицию занимают не так много стран.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Недавно главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС, которые поставляли Украине свое вооружение, разрешили Киеву бить их оружием по целям на территории России, однако не озвучил, каким именно. Он также выразил надежду, что число государств ЕС, которые согласятся снять ограничения на удары Украиной по объектам в РФ западным вооружением, увеличится.

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