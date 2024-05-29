Макрон пообещал презентовать план развертывания французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского в Нормандию, - СМИ

На следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон официально представит план возможного направления французских военных инструкторов в Украину.

Об этом он заявил во время визита в Германию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство DPA.

Как отмечается, план будет представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне.

"Мы будем говорить очень точно в это время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - сказал Макрон, вспоминая "нескоординированную и неудачную коммуникацию" по этому вопросу ранее.

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Отправка французских инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.

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