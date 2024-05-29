Убийство подростка на фуникулере: Будут судить сотрудника УГО

Перед судом предстанет сотрудник Управления государственной охраны, убивший подростка на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера сотрудник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.

Также смотрите: Мужчина в Одессе зарезал 16-летнего подростка за отказ дать закурить. ВИДЕО+ФОТО

Убийство несовершеннолетнего в киевском фуникулере

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии, подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве сын судьи ОАСК Иван Аблов до сих пор на свободе, ему не избрали меру пресечения, - СМИ