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Убийство подростка на фуникулере: Будут судить сотрудника УГО

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Працівника УДО, який вбив підлітка у Києві, судитимуть
Перед судом предстанет сотрудник Управления государственной охраны, убивший подростка на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера сотрудник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков. После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.

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Убийство несовершеннолетнего в киевском фуникулере

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии, подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

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Топ комментарии

  • A San
    там ненавмисне вбивство -100%..
    І пох*й хто спровокував конфлікт. *
  • MrStepanovM
    я не виправдовую чувака, але таке формулювання "спровокував конфлікт", вже свідчить що саме його призначили винним у виникнені конфлікту... і взагалі то нещасний випадок і було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
  • Dmitry Klaus
    було б добре встановити яким чином таке небезпечне, крихке скло було в громадському місці
    =======

    Точно, понаставили дешевого скла, що навіть морду нікому не даси у фунікулерах. Який тут культурний відпочинок...
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