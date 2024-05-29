Возле Липцев продолжается боестолкновение, Силы обороны проводят мероприятия по укреплению обороны, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

Как отмечается, в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 86 авиаударов - с применением 96 КАБов, совершил около трех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в частности, 187 - из реактивных систем залпового огня.

За вчера Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава и склад горюче-смазочных материалов противника.

Также напоминается, что в ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 14-ю ударными БПЛА типа "Shahed" с территории российской федерации из района Приморско-Ахтарск. В результате противовоздушного боя сбито 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях.

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах на недопущении продвижения противника вглубь нашего государства, срыве выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, уже сегодня произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 КАБов, 476 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 46 дронов-камикадзе.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцев. Одно из боестолкновений продолжается. Потери российских оккупантов уточняются. Подразделения наших войск проводят мероприятия по укреплению обороны.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 195 человек. Также уничтожены танк оккупантов, семь артиллерийских систем, одна РСЗО, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается возле Петропавловки.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили неподалеку от села Выемка.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить наших воинов с позиций. Штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещиевки.

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Как и за минувшие сутки, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отбиты, в частности, в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки на данном направлении.

По уточненным данным, за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также уничтожено 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артсистем.

На Кураховском направлении одну атаку неподалеку Красногоровки уже отбито. Противник успеха не имел. Потери захватчиков уточняются.

Обстановка на Юге

С начала суток на Времевском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не вел.

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На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши воины укрепляют рубежи и в готовности дать отпор врагу.