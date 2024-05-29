США будут на Глобальном саммите мира, об участии Байдена конкретной информации нет, - Белый дом

Соединенные Штаты будут представлены на Глобальном саммите мира, однако пока нет информации, будет ли участвовать Джо Байден.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом будущем саммите", - сказала спикер.

В то же время, она заявила, что не имеет конкретной информации об участии Байдена в Глобальном саммите мира

"Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", - добавила Жан-Пьер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира.

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