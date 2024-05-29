Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовывавший закупки "яиц по 17 грн", отвечает в МИД за вооружение, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Бывший заместитель министра обороны Ростислав Замлинский занимается вопросами военно-технического сотрудничества в МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия коррупции.

В МИД на запрос главы ЦПК Шабунина сообщили, что на должности посла по особым поручениям к полномочиям Замлинского, в частности, относятся вопросы военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями и военной деятельностью.

"Чиновник, который, по сути, является соучастником скандалов по закупке оружия и вещевого обеспечения, сегодня, по мнению МИД, имеет право общаться с международными партнерами относительно вооружения Украины. Именно репутация подобных Замлинскому переговорщиков уменьшает наши шансы получить больше оружия и разрушает доверие к Украине среди союзников", - подчеркнул Шабунин.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителя министра обороны Ростислава Замлинского, согласовывавшего контракт на "яйца по 17 грн", назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.

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