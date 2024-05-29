Ситуация в энергосистеме улучшилась благодаря активной работе солнечных электростанций, - Укрэнерго

Обесточиваний в течение суток не предвидится. Ситуация в энергосистеме улучшилась на фоне солнечной погоды, а также работе двух блоков АЭС, начавших работать после ремонта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Ночью в Ривненской области российским БПЛА был атакован энергообъект. Обесточились потребители, через 2 часа энергопитание было восстановлено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение 29 мая не предусматриваются обесточивания, постольку, благодаря работе солнечных электростанций, ситуация улучшилась.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 18 821 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Читайте также: Эта зима будет непростой, возможны отключения света, - Кудрицкий

Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.