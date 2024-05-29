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Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, - министр обороны Чернохова

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Чеська ініціатива: боєприпаси для України
Минобороны Чехии призывает европейских союзников как можно скорее сделать финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент выполнили свои финансовые обязательства только 4 страны.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, преимущественно - членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя как посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.

Хотя количество стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, лишь некоторые из них уже прислали деньги.

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"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем начать закупки. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", - заявила Чернохова, отметив логистические и финансовые проблемы.

Кто уже перечислил средства?

Она также сообщила, что пока деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

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Топ комментарии

  • Sarah Connor
    Порошенко купляє дрони, автомобілі і тд для ЗСУ . Що купив Коломойша, дЄрмак , Зеля , гопкомпанія 95 квартал для ЗСУ ?
  • Сергей121
    А, може, краще на асфальт до Вовчанська та в "єдиний мудозвон"?
    З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
    Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    А для наших олігархів слабо забезпечити воїнів всім необхідним.34 роки грабували народ,через них у нас зараз війна.Скільки доларів вивели з України,ніхто не знає.
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