Заместитель главы Минфина США Адейемо приедет в Киев для переговоров относительно ужесточения санкций против РФ, - Reuters

В среду, 29 мая, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо совершит визит в Киев, чтобы обсудить с министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими чиновниками будущие планы по усилению санкций против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Минфина США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Адейемо встретится с Марченко, помощниками президента Владимира Зеленского, законодателями, учеными и группами гражданского общества перед важной речью о планах США относительно дальнейшей деградации российского военно-промышленного комплекса, которая должна быть произнесена в Берлине 30 мая.

"Мы продолжаем предпринимать действия, чтобы подорвать военную машину России и перекрыть каналы для уклонения, в частности, введя санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц только в этом месяце", - заявил представитель Минфина США на условиях анонимности.

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Агентство отметило, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вашингтон ввел санкции против более 4000 физических и юридических лиц, чтобы привлечь Россию к ответственности, включая 80% российского банковского сектора.

Переговоры о российских активах

По словам чиновника, Адейемо обсудит усилия лидеров G7 по разблокированию российских активов стоимостью около 300 млрд долл., замороженных Западом после начала войны, что даст Украине доступ к большему финансированию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Представитель Минфина заявил, что министры финансов стран "Большой семерки" в субботу достигли существенного прогресса в переговорах о том, как использовать будущие доходы от этих российских активов для увеличения финансирования Украины, но не сообщил подробностей.

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Коррупция

Адейемо также обсудит усилия Украины по борьбе с коррупцией и отметит усилия США, направленные на то, чтобы помочь Украине продолжать привлекать частные инвестиции, в частности - через увеличение финансирования государственного сектора, добавил представитель Минфина США.