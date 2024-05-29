ЕС рассматривает все варианты реагирования на принятие закона "об иноагентах" в Грузии, - Боррель

В Евросоюзе отметили, что принятый парламентом Грузии закон "об иноагентах" противоречит ключевым принципам и ценностям ЕС.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать детальные правовые аргументы Венецианской комиссии, которая четко рекомендовала отменить этот закон. ЕС неоднократно подчеркивал, что принятый парламентом Грузии закон противоречит ключевым принципам и ценностям ЕС", - отметил он.

Дипломат отметил, что принятие этого закона приведет к отступлению, как минимум, от трех из девяти шагов, которые были рекомендованы Европейской комиссией для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Мы призываем власти Грузии изменить эту тенденцию и вернуться на европейский путь. Еще есть время, чтобы изменить такую динамику, - но для этого нужны прочные обязательства со стороны власти. ЕС и его страны-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ЕС продолжает поддерживать народ Грузии и признает выбор подавляющего большинства граждан страны в пользу европейского будущего.

Также читайте: Председатель Евросовета Мишель назвал ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах" "окном возможностей"

Закон об "иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Читайте также: ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, - FT