Удар войск РФ по Селидово: под завалами нашли тело 13-летнего парня
1 2021
На месте удара по Селидово в Донецкой области нашли тело погибшего подростка.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Селидовому
Он напоминает, что накануне ночью войска РФ сбросили на город две управляемые авиабомбы - попали в частный дом.
Жертвы вражеского обстрела
"Сразу было известно, что на месте погиб 53-летний мужчина и получила ранения 70-летняя женщина. Сегодня во время поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", - говорится в сообщении.
Последствия вражеского обстрела
Всего в результате удара в городе повреждены 10 домов и магазин - все пострадавшие семьи получили наборы для экстренного ремонта.
Ликвидация последствий атаки продолжается.