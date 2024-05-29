Россия отменила "танковый биатлон", чтобы избежать критики этого мероприятия, а также из-за нехватки квалифицированного военного персонала и техники, - британская разведка

Россия в этом году снова отменила ежегодные международные военные игры и известное соревнование по "танковому биатлону". Последний раз военные игры и "танковый биатлон" проводились в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные международные армейские игры в России не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не дало официальных комментариев по этому поводу.

Международные армейские игры, впервые проведенные в 2015 году, - это ежегодное мероприятие, которое организует Минобороны России. В военных соревнованиях, продолжающихся в течение двух недель, принимают участие представители ряда стран. В последних международных армейских играх в 2022 году приняли участие 6000 человек из 37 стран. Особенно известны соревнования по "танковому биатлону".

"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, оттягивающей военные усилия от войны в Украине, и чтобы избежать возможного сокращения участия других стран", - считает британская разведка.

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В сводке отмечается, что существует реальная возможность того, что из-за потерь в Украине российское Минобороны опасается, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу постоянное доминирование России в соревнованиях.

Напомним, ранее разведка Великобритании отмечала, что из-за дефицита рабочей силы в России могут вернуть трудовую повинность.