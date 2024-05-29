За сутки Силы обороны юга ликвидировали 143 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники россиян
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Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.
Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 9 пушек;
- 11 единиц авто-бронетехники;
- 4 разведывательных БПЛА;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 1 гидроцикл;
- 6 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 наблюдательных пунктов, полевой пункт боеснабжения и командный пункт.