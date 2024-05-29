Война в Украине является главной экзистенциальной угрозой для ЕС, - Боррель

Российская агрессия в Украине является не только европейской проблемой.

Об этом во время речи на "Форуме Шумана по безопасности и обороне-2024" заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас, безусловно, война в Украине является главной экзистенциальной угрозой, а война в Газе - самым большим этическим вопросом. Российская победа в Украине могла бы подвергнуть Европейский Союз огромной опасности. Но агрессия против Украины является не только европейской проблемой. Победа агрессора, путинской России, стала бы демонстрацией, что вооруженная агрессия оправдывает себя и что любая страна будет в опасности, если это превратится в норму... Это было правилом в прошлом, но сегодня должны это отрицать", - подчеркнул он.

Боррель заметил, что человечество вернулось к ведению "классической" войны высокой интенсивности, с танками, траншеями, самолетами, взрывами, и не только в Украине или в Газе. Войны продолжаются во многих странах Африки, много нестабильности наблюдается в Латинской Америке. Пусть не война, но военные игры продолжаются в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Кроме классических военных угроз, страны мира сталкиваются с гибридными угрозами, исходящими из дезинформации и информационных манипуляций, кибернетических атак на объекты ключевой инфраструктуры, из попыток превратить миграцию и мигрантов в оружие против соседних стран.

"Для нас очевидно, что силовая политика вернулась. Все формы взаимозависимости сейчас превращаются в оружие. Ранее такая взаимозависимость считалась верным путем для построения общих интересов и взаимных обменов. Сейчас взаимозависимость превратилась в зависимость, которая используется как оружие", - подытожил высокий представитель ЕС.

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