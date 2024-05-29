Апелляционный суд восстановил Фарион в должности профессора Львовской политехники
Как передает Цензор.НЕТ, об этом из зала суда сообщила корреспондент Cуспільного.
Фарион заявила, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии из-за давления со стороны МОН.
После решения суда она отметила, что еще не решила, вернется ли в университет.
Бывшая нардеп заявила, что "счастлива, что право существует отдельно от политики" и добавила, что "есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в (Львовскую. - ред.) политехнику".
Впрочем, по словам Фарион, ей нравится "идти против" таких сил.
Постановление апелляционного суда еще можно обжаловать в Верховном суде. Представитель "Львівської політехніки" заявил, что над дальнейшими шагами в заведении будут думать, когда получат полный текст судебного решения.
Увольнение Ирины Фарион
7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львівська політехніка", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львівської політехніки" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работавшей в этом учебном заведении.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
15 ноября она была уволена с работы.
7 декабря 2023 года Фарион подала иск в суд из-за увольнения из Национального университета "Львівська політехніка".