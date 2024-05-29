Полиция проводит обыски в здании Европарламента из-за возможного вмешательства России, - The Guardian

Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что полиция провела обыски в резиденции сотрудника Европейского парламента и в его офисе в здании парламента в Брюсселе из-за возможного вмешательства России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации и касаются признаков российского вмешательства, с помощью которого к членам Европейского парламента обращались и получали деньги за продвижение российской пропаганды через веб-сайт новостей Голоса Европы (Voice of Europe)", - заявили прокуроры.

Также обыски прошли в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира парламента ЕС во Франции.

Напомним, Европейский Союз, по запросу Чехии, ввел санкции против экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и российского интернет-портала Voice of Europe.

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