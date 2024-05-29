Экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами. Коллектив отказался так работать, - СМИ

Бывший гендиректор агентства "Укринформ" Алексей Мацука рассылал редакции "темники" с нежелательными спикерами. Однако коллектив агентства отказался по ним работать.

Об этом говорится в материале УП "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

В ноябре 2023 года генеральным директором Укринформа назначили журналиста Алексея Мацуку.

УП отмечает, что с приходом Мацуки в Укринформе появились и лояльные к Офису Президента контент-мейкеры.

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Сразу после назначения новых менеджеров в коллективе Укринформа произошли конфликты, говорится в материале.

"Почти ежедневно Мацука распространял в редакционных чатах темы, которые "желательно освещать", а также, как "лучше объяснять" политические, военные и международные события. Проще говоря, "темники". Творческие редакции также получали списки экспертов с контактами, к которым стоит обращаться при подготовке новостных и аналитических материалов", - пишет издание.

Один из участников планерки вспоминает: "На одной из первых планерки Мацука спросил, зачем мы опубликовали, по его мнению, "пиарный" блог тогдашнего командующего Объединенными силами генерала Сергея Наева. Он долго возмущался. А потом приказал согласовывать с ним все блоги, статьи, интервью".

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Также видеоотделу Укринформа пытались запретить публиковать в YouTube контент из соцсетей бывшего командующего Объединенных сил.

УП ознакомилась с документами для регионов, которые присылал Мацука. Почти в каждом файле была колонка "нежелательные спикеры" с перечнем людей, организаций, местных политиков, комментарии которых не надо использовать в материалах. Среди "нежелательных спикеров" - оппозиционные к нынешней власти деятели.

Перечень нежелательных спикеров во Львовской области

Перечень нежелательных спикеров в Днепропетровской области

Перечень нежелательных спикеров в Ивано-Франковской области

По данным журналистов, коллектив агентства отказался работать по темникам.

"Когда Мацука узнал, что "темники" разошлись по всему агентству, а не только среди региональных корреспондентов, то перепугался. Сначала все отрицал, потом говорил, что присылал только две колонки (с темами и спикерами. - Ред.), а третью (с "нежелательными спикерами". - Ред) кто-то другой дописал. Через некоторое время вообще приказал собкорам в областях сделать материалы со всеми "нежелательными спикерами", - рассказал один из очевидцев тех событий в агентстве.

В то же время в медийной команде ОП отрицают свою причастность к появлению "темников" в Укринформе. А Алексей Мацука отказался отвечать на вопрос, откуда их получил.

"В метаданных большинства документов есть имя и фамилия советника председателя Черниговской ОГА Андрея Подорвана, который в 2020-м баллотировался в облсовет от партии "Слуга народа", но не был избран. В разговоре с УП он уверяет, что не создавал таких файлов, не знаком с Мацукой и не понимает, как его имя и фамилия попало в метаданные", - отметили в материале.

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