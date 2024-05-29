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Борьба Украины - это наша борьба, - премьер Швеции Кристерссон о выделении самого большого пакета военной помощи Киеву

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон про допомогу Україні
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал выделение Украине 16-го пакета военной помощи, являющегося самым крупным со стороны страны. Пакет включает, среди прочего, самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кристерссон в Facebook.

Шведский премьер отметил, что пакет поддержки сосредоточен, главным образом, на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

"Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины - это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что "Украина борется не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу с вами".

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Как сообщалось, правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.

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Топ комментарии

  • CryptoShorts
    північноєвропейські країни демонструють сталеві яйця
  • Gary Grant
    Навряд чи його паркуватимуть в Україні.
  • Ярослав Кийко
    Цікаво, де будуть "паркувати" літачок.
    Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
    Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).
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