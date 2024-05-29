Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Нововодмитровке, пострадали два человека

Российские военные атаковали с беспилотника гражданских в Новодмитровке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин 28 и 50 лет. Они получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения конечностей.

Мужчинам оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

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Напомним, 28 мая в результате российского обстрела села Гавриловка Бериславского района Херсонской области погиб человек.