Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Нововодмитровке, пострадали два человека
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Российские военные атаковали с беспилотника гражданских в Новодмитровке на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин 28 и 50 лет. Они получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения конечностей.
Мужчинам оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Напомним, 28 мая в результате российского обстрела села Гавриловка Бериславского района Херсонской области погиб человек.