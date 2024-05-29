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Австралия готова быть на Глобальном саммите мира, - Зеленский

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Австралія буде на саміті миру
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Премьер-министра о текущих попытках России расширить войну и наших неотложных оборонных потребностях для противостояния агрессору.

Кроме того, обсудили предстоящий Саммит мира и необходимость поощрить как можно большее количество стран со всего мира принять в нем участие. Очень ценю готовность Австралии быть на Саммите", - говорится в сообщении.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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Топ комментарии

  • Валерій Кваша
    Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
    Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
  • віктор федорович 31ee1569
    Міру мір! будуть скандувати?
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