В Николаеве открыли центр рекрутинга

В Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны. Это уже 22-й такой центр.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Это 22-й центр такого типа в Украине. За несколько месяцев в центры рекрутинга обратилось более 6 000 человек, из которых 1 800 находятся на разных этапах рекрутинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекрутеры помогут гражданам вступить в ряды Сил обороны с учетом их профессии и опыта.

Центр в Николаеве предлагает более 10 000 вакансий в различных подразделениях Сил обороны.

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