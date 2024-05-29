Литва выделила 13,5 млн евро на закупку радаров в рамках немецкой инициативы относительно ПВО Украины
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Delfi, об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
"Сегодня мы приняли официальное решение - правительство выделило дополнительно 13,5 млн евро на закупку радаров, что, бесспорно, усилит систему оповещения в Украине", - заявил глава оборонного ведомства страны.
Как отметил Кащюнас, таким образом страна присоединилась к коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны, инициатором которой стала Германия.
Кащюнас добавил, что Литва планирует до конца года приобрести для Украины четыре радара.
"Цель этого года - четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов. Впоследствии мы продолжим закупку этих радаров, потому что это нужно Украине, они сами озвучили потребность", - резюмировал глава Минобороны Литвы.
Что известно об инициативе Германии по усилению ПВО Украины:
В МИД Германии сообщили, что инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала почти 1 млрд евро.
К инициативе Германии по усилению ПВО Украины присоединились 7 стран.