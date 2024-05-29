Евросоюз хочет начать переговоры о членстве с Украиной до 1 июля, - Politico

Европейский Союз и Украина хотят начать переговоры о вступлении до того, как Венгрия переберет председательство в Совете ЕС 1 июля 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, представители 27 правительств ЕС сегодня, 29 мая, будут обсуждать проект Европейской Комиссии относительно переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. И "время имеет решающее значение", поскольку уже 1 июля Венгрия станет председателем Совета ЕС.

Один из европейских чиновников заявил, что бельгийское председательство стремится к тому, чтобы переговоры начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.

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Прогресс Украины

Как пишет Politico, хотя в последнем отчете Еврокомиссии по Украине отмечается некоторые реформы, которые Киеву еще нужно провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже выполнила большую часть своего "домашнего задания". Это касается и реформ, направленных на защиту этнических и языковых меньшинств, как это рекомендовала Венецианская комиссия.

В обход Венгрии

Издание отмечает, что мало кто хочет ждать очередного отчета, который бы подтвердил прогресс Украины в письменном виде, на фоне опасений, что комиссар по вопросам расширения, венгр Оливер Вархели, может затянуть процесс.

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"Вархели не захочет делать это очень быстро", - сказал один высокопоставленный чиновник.

Дипломаты не ожидают заключения соглашения сегодня, учитывая то, сколько сложных технических вопросов предстоит решить. Идея заключается в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов по чувствительным вопросам.

Членство Украины в ЕС

Ранее экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли предположил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом. По его словам, действовать нужно быстро, пока председательство остается за Бельгией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС оказывают давление на Венгрию, чтобы убедить правительство дать согласие на начало официальных переговоров о вступлении Украины, - Politico