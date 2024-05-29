5 млн евро выделит Литва на восстановление школ и детсадов в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, литовская поддержка будет направлена на восстановление разрушенных школ и детских садов в Украине, а также оборудование в них бомбоубежищ и установку других средств защиты.
"На фоне продолжающейся российской войны против Украины мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять образование молодого поколения, даже в условиях войны, с обеспечением обучения детей, несмотря на постоянный риск авиаударов. (...) Выделенные Литвой 5 млн евро дополнят двусторонние проекты по восстановлению, реализуемые в нашей сфере образования, и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества", - заявила министр финансов Г. Скайсте.
Как сообщается в пресс-релизе министерства, литовская поддержка будет переведена на счет Министерства образования и науки Украины в Национальном банке Украины. Средства на двусторонней основе будут выделены из средств, заимствованных от имени государства.
Ранее сообщалось, что более 25% детей, которые сейчас находятся в Украине, лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.