Предоставил 5 000 долл. следователю за закрытие производства: Будут судить владельца компании, ремонтировавшей укрытие. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, два частных общества осуществляли строительные работы по обустройству бомбоубежищ в одном из киевских университетов. После того, как следователи установили, что строительные работы были выполнены некачественно или частично, директор компании с целью избежания уголовной ответственности, пытался "договориться" со следователем, который проводил расследование по факту присвоения средств при проведении ремонтных работ.
Обвиняемый предложил следователю полиции 5 тыс. долларов США за закрытие указанного уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности.
В свою очередь, следователь сообщил о таком факте в правоохранительные органы и принял участие в документировании попытки дать ему деньги.
Директор строительных компаний был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды.
Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу.
Как отмечается, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.