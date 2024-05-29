Предоставил 5 000 долл. следователю за закрытие производства: Будут судить владельца компании, ремонтировавшей укрытие. ФОТО

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области, предлагавшего и предоставившего следователю полиции взятку за закрытие уголовного производства. Компания фигуранта должна была отремонтировать укрытие в одном киевских университетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, два частных общества осуществляли строительные работы по обустройству бомбоубежищ в одном из киевских университетов. После того, как следователи установили, что строительные работы были выполнены некачественно или частично, директор компании с целью избежания уголовной ответственности, пытался "договориться" со следователем, который проводил расследование по факту присвоения средств при проведении ремонтных работ.

Обвиняемый предложил следователю полиции 5 тыс. долларов США за закрытие указанного уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности.

В свою очередь, следователь сообщил о таком факте в правоохранительные органы и принял участие в документировании попытки дать ему деньги.

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Директор строительных компаний был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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