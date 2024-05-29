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Украина уже била ракетами Storm Shadow по территории РФ, - советник Минстратегпрома Сак

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Украина с разрешения Великобритании уже наносила удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом в интервью Bloomberg заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже имеем прецедент. Например, Великобритания - они уже ранее разрешили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые они поставляют. И мы успешно их используем", - отметил он.

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Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ по меньшей мере 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, поэтому это несправедливо.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
    "Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
  • Alex Nosov dd1cb531
    Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
  • Ben23
    І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
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