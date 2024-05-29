В Воздушных силах фиксируют тактику "каруселей" самолетов РФ, сбрасывающих КАБы на Харьков, - Евлаш

В последнее время украинские войска фиксируют тактику российских самолетов, которые "каруселью" залетают и сбрасывают бомбы в направлении Харькова и Харьковщины.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире 5 канала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Что касается тактики, мы фиксируем в последние дни ряд самолетов Су-34, Су-35, которые залетают такой "каруселью" и отрабатывают, сбрасывая несколько бомб в направлении Харькова. Конечно, мы об этом информируем сразу граждан на наших платформах", - рассказал он.

Евлаш добавил, что Харьковщина сейчас больше всего подвергается российским обстрелам, причем регион является мишенью не только для вражеских КАБов, но и для зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 27 мая враг нанес удар по Харькову. Разрушены производственные помещения гражданского предприятия.