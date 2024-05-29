На ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", - Центр нацсопротивления
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Россияне используют захваченную атомную станцию как военную базу для своих боевиков, в частности там находятся чеченские боевики.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Запорожской атомной станции в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.
"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев", - рассказали в ЦНС.
Ранее сообщалось, что оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, кроме того размещают в залах военных РФ.