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На ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", - Центр нацсопротивления

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На ЗАЕС перебувають чеченці
Россияне используют захваченную атомную станцию как военную базу для своих боевиков, в частности там находятся чеченские боевики.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Запорожской атомной станции в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев", - рассказали в ЦНС.

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Ранее сообщалось, что оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, кроме того размещают в залах военных РФ.

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Топ комментарии

  • Komunalnyk
    Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
  • Kan Kan 21c2f560
    Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
  • Hanka Panyanka
    ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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