Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией, - глава МИД Валтонен

Страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uusi Suomi.

По ее словам, Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом.

"Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - подчеркнула Валтонен.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.

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