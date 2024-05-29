Оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда: ранен мужчина

29 мая 62-летний гражданский мужчина был ранен в результате минометного обстрела российской армией города Середина-Буда Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Прокуратура Сумской области.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как отмечается, 29 мая 2024 года около 11:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Шосткинского района.

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"В результате атаки врага 62-летний гражданский мужчина получил ранения и был госпитализирован", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, утром на Сумщине силы ПВО сбили российскую ракету.