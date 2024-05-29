Российская армия пытается перегруппироваться под Часовым Яром. Активных штурмов врага стало меньше, - ОСГВ "Хортиця"
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы в районе города
По его словам, в районе Часового Яра было зафиксировано 405 вражеских обстрелов, 293 из которых произошли за минувшие сутки.
Волошин отметил, что большинство обстрелов приходится на южную часть Часового Яра, что примерно на 7% больше, чем на прошлой неделе.
Ближе к Белогоровке ситуация более динамичная
Представитель ОСГВ "Хортиця" отметил, что враг восемь раз штурмовал район Белогоровки, три штурма из них - с применением бронетехники.
За минувшую неделю средний процент штурмовых действий и вражеских атак увеличился на 1%, добавил он.
Волошин отметил, что в среднем вражеская армия проводит до пяти штурмов в сутки. Он также отметил, что количество российских авиаударов на этом направлении уменьшилось, но увеличилось количество вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.
По его словам, это связано с тем, что большинство зданий разрушены и артиллерия сейчас работает для прикрытия пехоты.
Краматорское направление
Как добавили в ОСГВ "Хортиця", с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить украинских бойцов с позиций, а штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещиевки.