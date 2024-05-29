Дело одесского экс-военкома Борисова относительно незаконного обогащения более чем на 142 млн грн передали в суд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, в ходе следствия установлено, что полковник, находясь на должности начальника Одесского ОТЦК и СП, с февраля 2022 года по апрель 2023 года приобрел активов на более чем 142 млн грн.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ГБР.
Новое подозрение Борисову
Также накануне ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении.
Дело Борисова
Напомним, в 2023 году Борисова задержали и взяли под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.