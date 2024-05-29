Таможенник из Львовщины Конанец имеет апартаменты в Дубае стоимостью 175 тыс. долл., - СМИ

Государственный инспектор таможенного поста "Смильница" Львовской области Андрей Конанец владеет апартаментами в жилом комплексе Дубая, стоимость которых составляет 175 тысяч долларов. Это имущество, а также доход от аренды госинспектор в своих декларациях не указывал.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Журналисты получили доступ к транзакциям из официального реестра Дубаи в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked.

Согласно данным из Дубайской утечки, Андрей Конанец вложился в недвижимость в 2010 году - это студио площадью 34 квадратных метра в комплексе Lakeside. Эта квартира была приобретена за 175 тысяч долларов (по нынешнему курсу это около семи миллионов гривен) и впоследствии сдавалась в аренду. Доход от аренды составил 36 тысяч долларов (это около полутора миллионов гривен).

В доступных имущественных декларациях Конанец эту недвижимость не указывал. Также как и сведения о доходах от сдачи в аренду.

Согласно декларации за 2023 год, Конанец работает в должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Смильница" на Львовщине. До этого был главным инспектором таможенного поста "Яворов", еще раньше - главным инспектором поста "Краковец". Совокупно он задекларировал вместе с женой около полумиллиона гривен заработной платы за 2023 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы Гостаможслужбы Черкасский имеет в Дубае имущество на десятки миллионов долларов, - СМИ

На вопрос Радіо Свобода относительно источника происхождения средств на это имущество, а также почему эта недвижимость не указана в декларации, как и доходы от аренды, Андрей Конанец ответил: "Это - недоразумение, у меня нет никакой недвижимости", - и больше общаться с журналистами не захотел.