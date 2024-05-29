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Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол Плахотнюк

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Україні потрібні Gripen, заявив посол Плахотнюк
Украина нуждается в истребителях Gripen, которые может предоставить Швеция.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svenska Dagbladet, об этом заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

По его словам, еще в прошлом году президент Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Украина очень заинтересована в поставке Gripen.

"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - сказал дипломат.

Речь идет о выживании людей, добавил Плахотнюк.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

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Топ комментарии

  • V 2af7597c
    Поки група країн надавачів F-16 роздуплиться, то рак на горі свисне. А шведи узяли би та передали негайно. Ухопилися за ті F-16, як дурень за писану торбу. А у того F-16 навіть немає далекобійних ракет типу кацапських Р-37. А у Gripen - є! MBDA Meteor!
  • Wild MadDog
    На передачу в Україну та бойове застосування потрібні дозволи не тільки країни-власника пташки, а ще і країн, які надали до пташки вироблені у них вузли, агрегати, озброєння. Так це працює у Західному військовому альянсі
    Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
  • Роман с камнем
    ТО КУПІТЬ , ЧИ ПІНГВІНИ ВАЖЛИВІШЕ ? ОТ ***** !!!!
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