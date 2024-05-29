Сегодня враг значительно активизировался на Кураховском направлении. Общее количество боевых столкновений возросло до 60, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 16.30 29.05.2024 относительно российского вторжения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 60. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты проводят атаки от Мурома в сторону села Старица. Продолжается бой в районе Волчанска. А общее количество боестолкновений на направлении сейчас составляет пять. Российские террористы продолжают безжалостно бомбить север Харьковщины - к шести авиаударам с начала текущих суток добавилось еще три, которые вражеская авиация наносит из воздушного пространства Российской Федерации. Россияне из направлений Белгорода и населенного пункта Середа (РФ) били по районам украинских населенных пунктов Глубокое, Синельниково и Зеленое.

На Купянском направлении за сегодня произошло уже 11 боев. В течение дня здесь враг в целом потерял 22 человека. Поврежден российский танк. Продолжаются три боевых столкновения.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении оккупанты совершили еще два безуспешных штурма. На этот раз на территориях Серебрянского лесничества. Кроме того, сбросили шесть КАБов - по три в районы Лимана и Заречного.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах микрорайона Новый возле Часового Яра, а также села Ивановское. Получил жесткий отпор, как до этого возле Клещиевки.

На Покровском направлении происходят пять боевых столкновений. С начала суток их уже 19. Противник сосредоточивает атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола. Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб - за сегодня использовал уже 18 КАБов в ходе семи авиаударов вблизи Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки.

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Обстановка на юге

На Приднепровском направлении враг трижды ходил на штурмы наших позиций в районе населенного пункта Крынки. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Активно снижают наступательный потенциал врага наши ударные беспилотные системы, а также ракетчики и артиллеристы", - добавили в Генштабе.