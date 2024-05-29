Венгрия заключила соглашение с Беларусью о помощи в строительстве АЭС
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Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй атомной станции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Венгерскую АЭС "Пакш-2" строит российский "Росатом" с 2014 года. Российская компания должна построить два реактора мощностью 1,2 гигаватта каждый.
"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое позволяет нам использовать опыт, который Беларусь приобрела здесь при строительстве реакторов по подобной технологии", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Минске.
Сийярто также раскритиковал предложение некоторых стран НАТО направить своих военных в Украину для подготовки украинских солдат.
"Меня возмущают заявления о том, что страны ЕС, НАТО посылают военных в Украину", - сказал венгерский министр.