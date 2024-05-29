Приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне, - посол США Смит
Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал относительно приближения Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине. Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус.
"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", - заявила представитель США.
Смит отметила, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи".
Впрочем, посол США подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться на этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", - пояснила она.