Приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне, - посол США Смит

На саммите лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО. О приглашении речь пока не идет.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал относительно приближения Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине. Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус.

"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", - заявила представитель США.

Смит отметила, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи".

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Впрочем, посол США подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться на этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", - пояснила она.