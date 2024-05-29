Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены: погибли 19 человек, 54 - получили ранения

Завершены поисковые работы в гипермаркете "Эпицентр", расположенном в Харькове, куда россияне направили две авиабомбы 25 мая. Погибло 19 человек, среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра МВД Украины Игоря Клименко.

"Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая", - написал он.

Как отметил Клименко, погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории.

Сообщается, что криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также были привлечены кинологи - служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

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"В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения", - сообщил Клименко.

"Враг сплошным бредом пытается оправдать удары по гипермаркету, типографии, другим объектам гражданской инфраструктуры. Запугает ли это харьковчан? Только увеличит ненависть. Заставит ли нас отступить? Будем еще яростнее бить врага. До победы", - резюмировал глава МВД.

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Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.