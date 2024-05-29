Верховный Суд подтвердил действительность и обязательность применения украинского правописания, утвержденного в 2019 году

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь приветствует решение Верховного Суда, которым подтверждено действие и обязательность применения Украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское правописание, действующая редакция которого была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины 22 мая 2019 года, успешно преодолело очередную попытку ослабления позиций государственного языка. Защитив его, мы укрепляем основу основ национальной идентичности", - сказал Кремень.

Он напомнил, что в январе 2021 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

"Как Уполномоченный по защите государственного языка я отстаивал непоколебимость аргументов правительства как в апелляционном, так и в Верховном Суде. Они доказали действительность и обязательность применения украинского правописания", - подчеркнул он.

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Уполномоченный настаивает на необходимости масштабного использования действующего правописания во всех сферах общественной жизни и напомнил, что уже прошел 5-летний переходный период, в течение которого действовали как старые, так и новые его нормы.

"Мы требуем использовать правописание повсеместно, но одновременно настаиваем на том, чтобы Министерство образования и науки Украины усилило свое ответственное лидерство и побудило к выполнению дорожной карты", - отметил Кремень.

Он также напомнил, что с 2025 года национальный мультимедийный тест будет проводиться на основании действующей редакции украинского правописания.

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Новое украинское правописание

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет Министров одобрил украинское правописание в новой редакции. В 2024 году истекает пятилетний переходный период, который предусматривает постепенное внедрение норм нового украинского правописания.