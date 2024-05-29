На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом ситуация с пополнением личного состава армии врага является крайне неутешительной для оккупантов. Поэтому они прибегают к таким "крайним" мерам. Кроме того, массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи.
В ЦНС отмечают, что только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи оставления воинской части умножились на двадцать.
"Оккупанты оказывают огромное давление на родных тех, кто сбежал из армии врага. Поэтому мы в очередной раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборационистам напомним: международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", - добавили в ЦНС.