Новости

На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления

4 56360
Армія РФ
На временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России. Им обещают, что они будут проходить службу в тыловых подразделениях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом ситуация с пополнением личного состава армии врага является крайне неутешительной для оккупантов. Поэтому они прибегают к таким "крайним" мерам. Кроме того, массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи.

В ЦНС отмечают, что только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи оставления воинской части умножились на двадцать.

Читайте также: Россия отменила "танковый биатлон", чтобы избежать критики этого мероприятия, а также из-за нехватки квалифицированного военного персонала и техники, - британская разведка

"Оккупанты оказывают огромное давление на родных тех, кто сбежал из армии врага. Поэтому мы в очередной раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборационистам напомним: международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", - добавили в ЦНС.

Читайте также: На ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", - Центр нацсопротивления

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
  • Izia Sidoroff
    А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
  • олексій петренко d3d59e6f
    Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости