На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России. Им обещают, что они будут проходить службу в тыловых подразделениях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом ситуация с пополнением личного состава армии врага является крайне неутешительной для оккупантов. Поэтому они прибегают к таким "крайним" мерам. Кроме того, массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи.

В ЦНС отмечают, что только на временно оккупированной Луганщине за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи оставления воинской части умножились на двадцать.

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"Оккупанты оказывают огромное давление на родных тех, кто сбежал из армии врага. Поэтому мы в очередной раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборационистам напомним: международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", - добавили в ЦНС.

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