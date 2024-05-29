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Запрет бронировать лекарства онлайн: Гослекслужба согласилась рассмотреть предложения сервисов

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аптека
Гослекслужба готова пересмотреть проект изменений лицензионных условий продажи лекарств, который получил широкую огласку, и приобщит к наработкам предложения онлайн-сервисов - аптечных прайс-агрегаторов.

Об этом шла речь на встрече их представителей и Гослекслужбы 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал. На встрече присутствовал глава Службы Роман Исаенко.

Сейчас сервисы готовят свои варианты и представят их государственному регулятору. Об этом рассказал сооснователь tabletki.ua Александр Муравщик, который был на собрании.

"Tabletki.ua готовят свои предложения изменений в лицензионные условия, которые учитывали бы интересы украинского потребителя. В ближайшее время мы ждем следующую рабочую встречу, где будем обсуждать первый проект таких изменений", - отметил он.

По словам Муравщика, Гослекслужба в целом поддерживает работу таких сервисов, как аптечные прайс-агрегаторы.

На встрече Гослекслужба отметила, что не имеет замечаний к сервису Tabletki.ua и в целом поддерживает работу прайс-агрегаторов. Также чиновники подтвердили, что готовы к изменению лицензионных условий, чтобы закрепить право аптек на работу с прайс-агрегаторами. "Отдельно отметили, что прайс-агрегаторы не являются частью электронной торговли лекарственными средствами: это лишь обмен между потребителями и аптеками информацией о лекарствах, ценах на них и возможность бронирования при условии, что приобретение лекарств потребителем происходит непосредственно в аптеке", - сказал соучредитель сервиса tabletki.ua.

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Это уже вторая встреча представителей сервисов по онлайн-бронированию лекарств с госорганами после огласки намерений Кабмина принять проект постановления, которым фактически запрещали работу аптек с прайс-агрегаторами. На предыдущем совещании с участием Минздрава, Гослекслужбы, первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва и представителей аптечных прайс-агрегаторов не пришли к согласию относительно отмены этой нормы, но отложили принятие всего постановления и договорились доработать документ.

"Tabletki.ua - ответственный сервис, и нашим приоритетом остается украинский потребитель и его здоровье. Мы дальше хотим оставить ему право выбора, возможность найти необходимые лекарства быстрее и дешевле. Именно поэтому мы считаем недопустимым запрет (или даже любое осложнение) возможности бронировать лекарства онлайн, сравнивать цены в аптеках и находить лучшее", - отмечает соучредитель сервиса по бронированию лекарств Александр Муравщик.

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Напомним, что услугами аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%. Сам же крупнейший в Украине аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua инициировал петицию к правительству не запрещать бронировать лекарства онлайн. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

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Топ комментарии

  • Alex O fd946f57
    Обережніше з висловами. Кончена-влада, а не держава.
  • Dust
    1. суттєво дешевше (15 -30%)
    2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району

    спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
    курва !
  • Alex Asd
    Дело не только в цене. Сейчас многие лекарства проблема найти. Их не закупают аптеки, надо искать. Попробуй полгорода обегать, чтобы таблетки купить, вместо того, чтобы кнопочку нажать.
    Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
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