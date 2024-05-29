Аргентина присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей, - Лубинец

29 мая Аргентина стала еще одной страной, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, недавно украинская делегация, в составе которой был представитель уполномоченного, посетила Аргентину, где провела встречи на высшем уровне с призывом присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей в рамках реализации пункта 4 Формулы мирапрезидента Украины.

"Я искренне благодарен Аргентине за поддержку и за это важное решение! Несмотря на большое расстояние между нами, мы близки по ценностям в вопросе важности возвращения домой всех депортированных детей!" - подчеркнул Лубинец.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны РФ против Украины.

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