Аргентина присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей, - Лубинец
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29 мая Аргентина стала еще одной страной, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, недавно украинская делегация, в составе которой был представитель уполномоченного, посетила Аргентину, где провела встречи на высшем уровне с призывом присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей в рамках реализации пункта 4 Формулы мирапрезидента Украины.
"Я искренне благодарен Аргентине за поддержку и за это важное решение! Несмотря на большое расстояние между нами, мы близки по ценностям в вопросе важности возвращения домой всех депортированных детей!" - подчеркнул Лубинец.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны РФ против Украины.