92-я бригада получила от громады Киева грузовики, пикапы и дроны, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко дроны и новые автомобили от громады Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня от громады столицы передали бойцам 92-й бригады ВСУ, которые сражаются с врагом на Харьковщине, 38 новых авто. В частности, 34 пикапа JAC T6 и 4 военных грузовика Daewoo Novus", - написал Кличко.

Мэр добавил, что бойцы 92-й ОШБр получили также дроны от столичной громады.

"На средства, выделенные из бюджета Киева, для 92-й бригады приобрели 112 единиц БПЛА. А именно: 72 дрона Mavic 3, 20 дронов Mavic 3T Thermal. Большая часть из них - уже на фронте. И сегодня передали еще 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и два десятка Mavic 3", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что деньги на автомобильную технику и БПЛА были выделены в рамках городской целевой программы "Защитник Киева".

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"В этом году на оснащение 92-й бригады столица направила уже 97 млн грн. Город и в дальнейшем будет помогать всем нашим Защитникам приближать Победу!" - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поехал в Харьковскую область и привез помощь защитникам Волчанска и Купянска. Дроны и автомобили от киевлян и мэра получили четыре военных подразделения.

Также Кличко передал от громады столицы более 800 дронов бойцам 112-й бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств из бюджета на оснащение военного подразделения.