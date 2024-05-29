Евросоюз передал ГСЧС Украины три системы разминирования DOK-ING MV-10. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГСЧС Украины получила от Европейского Союза три системы разминирования DOK-ING MV-10 для оснащения созданных пиротехнических подразделений.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 29 мая посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала три системы разминирования DOK-ING MV-10 для оснащения вновь созданных пиротехнических подразделений ГСЧС Украины.

По словам заместителя главы ГСЧС Украины Романа Примуша, встреча с представителями Европейского Союза в Украине является свидетельством мощной и решительной поддержки Украины со стороны надежных партнеров.

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"Спасибо Вам, госпожа посол, за вашу активную роль в организации предоставления Украине международной технической помощи и за непоколебимую поддержку в это чрезвычайно сложное для нашего государства время, когда сражаемся за наше право быть свободными и независимыми в кровавой войне, которую развязала Россия против Украины", - подчеркнул он.

Техника предоставлена в рамках проекта международной технической помощи "Комплексная поддержка национального сектора противоминной деятельности в Украине - оперативная помощь государственным операторам в проведении гуманитарного разминирования", где партнером по развитию выступил Европейский Союз, а исполнителем - Государственное учреждение Центральное агентство по управлению проектами (Литовская Республика).

Как отмечается, комплекс MV-10 уже используется в работе саперами ГСЧС, очищая загрязненные взрывоопасными предметами территории Украины. Эти машины особенно эффективны при разминировании больших территорий и способны обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины и другие боеприпасы, которые не взорвались. Они могут разминировать и на крутых склонах. Преимуществом является также то, что комплекс особенно безопасен в процессе эксплуатации благодаря дистанционному управлению.

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Украинские операторы, которые будут работать с комплексом MV-10, пройдут специальный обучающий курс. Весной этого года уже был проведен тренинг для экипажей машин механизированного разминирования.

Кроме этого, стороны обсудили технические вопросы работы этих систем разминирования. Представители ГСЧС продемонстрировали участникам делегации методы использования и особенности их эксплуатации.

Также участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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Напомним, Кабинет Министров выделил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 49,5 млн грн для закупки трех бронированных пиротехнических машин легкого типа и приобретения двух седельных тягачей.