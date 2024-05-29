Россияне сбросили с дрона взрывчатку на Антоновку Херсонской области: травмирован мужчина
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Госпитализирован пострадавший вследствие вражеской атаки на Антоновку Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.
В результате сброса взрывчатки с дрона травмы получил местный житель. 61-летнего мужчину госпитализировали в больницу с осколочным ранением грудной клетки.
Медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, в течение 29 мая россияне сбросили взрывчатку с дронов в двух селах на Херсонщине.