Россияне сбросили с дрона взрывчатку на Антоновку Херсонской области: травмирован мужчина

Госпитализирован пострадавший вследствие вражеской атаки на Антоновку Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

В результате сброса взрывчатки с дрона травмы получил местный житель. 61-летнего мужчину госпитализировали в больницу с осколочным ранением грудной клетки.

Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Напомним, в течение 29 мая россияне сбросили взрывчатку с дронов в двух селах на Херсонщине.