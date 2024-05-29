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Через приложение "Резерв+" обновили данные 1,3 млн военнообязанных, из них 15 тыс. за рубежом, - Минобороны

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жінки в ЗСУ
По состоянию на 29 мая через мобильное приложение "Резерв+" 1,3 миллиона военнообязанных граждан Украины обновили свои данные, из них - 15 тысяч сделали это за рубежом.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Через ТЦК и СП обновили свои данные почти 58 тысяч военнообязанных. А через ЦПАУ - 80 тысяч военнообязанных", - сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас 155 тысяч военнообязанных женщин выполнили эту норму закона.

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Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Топ комментарии

  • Dev Dev
    Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
  • vitaliymkua
    Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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