Через приложение "Резерв+" обновили данные 1,3 млн военнообязанных, из них 15 тыс. за рубежом, - Минобороны

По состоянию на 29 мая через мобильное приложение "Резерв+" 1,3 миллиона военнообязанных граждан Украины обновили свои данные, из них - 15 тысяч сделали это за рубежом.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Через ТЦК и СП обновили свои данные почти 58 тысяч военнообязанных. А через ЦПАУ - 80 тысяч военнообязанных", - сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас 155 тысяч военнообязанных женщин выполнили эту норму закона.

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Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.